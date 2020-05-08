Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin lira değerinde altın çalıp kaçtılar - EK - Son Dakika

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Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin lira değerinde altın çalıp kaçtılar - EK
6 saat önce
Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin lira değerinde altın çalıp kaçtılar - EK (GÜVENLİK KAMERASI)
Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin lira değerinde altın çalıp kaçtılar - EK (GÜVENLİK KAMERASI)
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 04:09 Kaynak: DHA
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