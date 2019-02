Duvarlar, Alçı ile Sanat Galerisine Döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde çocukluğundan beri alçı-dekorasyon işleri ile uğraşan Fehim Yeydem, kendine has yöntemlerle geliştirdiği 3 boyutlu çalışmalarla alçıyı sanata, duvarları sanat galerisine, sanatı da geçime dönüştürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çocukluğundan beri alçı-dekorasyon işleri ile uğraşan Fehim Yeydem, kendine has yöntemlerle geliştirdiği 3 boyutlu çalışmalarla alçıyı sanata, duvarları sanat galerisine, sanatı da geçime dönüştürüyor.



2013 yılından buyana da Salihli'de çalışmalarını sürdüren Dekorasyon Uzmanı Fehim Yeydem, "3 boyutlu görsel çalışmalar hakkında hiçbir eğitim almamama rağmen insanların hayallerini gerçekleştirmek ve bu hayalleri duvara yansıtmak beni çok mutlu ediyor" dedi.



Gerek evlere gerekse iş yerlerine gelen talepler doğrultusunda her türlü 3 boyutlu çalışmayı tasarladığını ve çok olumlu tepkiler aldığını kaydeden Yeydem, "Ortaokuldan buyana alçı ve dekorasyon işinin içinde yer alıyorum. Çocukluğumdan beri özellikle dekorasyon konusunda hep yeni bir arayış içerisinde oldum ve kendimi geliştirmeye çalıştım. 2013 yılında da kendime ait iş yerinde çalışmalarımı sürdürmeye başladım. Çalışmalarımız esnasında insanlar bizlerden hep farklı şeyler tasarlamamızı istedi. Hayal ettikleri şeyleri duvarlarında görmek istediklerini belirtiyorlardı. Bu doğrultuda kendimi daha da geliştirmeye başladım. Duvarlara 3 boyutlu alçı tasarımlar yapmaya başladım. Bu konuda kendimi geliştirmek için uzun soluklu bir mücadeleye başladım. Sonuçta ta bu işin hiçbir eğitimini almadan duvarlara alçılarla 3 boyutlu kabartma çizimler yapmaya başladım. Doğa, insan, hayvan figürlerinden oluşan çalışmalarım çok beğenilmeye başladı" dedi.



"Eğitim vermek istiyorum"



Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda istenilen her türlü figürü duvarlara tasarlayabildiklerini ifade eden Yeydem, "Kabartma tekniği ile yapılan görse çalışmanın ardından boyama işlemi ile istenilen figür tamamlanmış oluyor. Tabi bu işlemler hemen bir gün içerisinde tamamlanmıyor. Örneğin istenilen figüre göre sadece çizim bir veya iki gün kabartma işlemi de yine birkaç gün sürebiliyor. İnce işçilik, zımpara gibi çalışmalardan sonra eser yaklaşık 1 hafta sonra ortaya çıkıyor. İnsanların hayal ettikleri şeyleri duvarlara yansıtmak beni gerçekten de çok mutlu ediyor. Bu konuda gerek Salihli'de, gerekse talep edilen yerlerde eğitim vermek istiyorum. Amacımız bu yöntemin daha da yaygınlaşmasını sağlamak" diye konuştu. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada

Sevgilisinin Saldırısına Uğrayan Fırat Altunmeşe'nin, Yüzündeki İzlerden Dolayı Set Durdu

İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı