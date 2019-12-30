Duvarlara yapılan resimlerle "kitap sevgisi" aşılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Duvarlara yapılan resimlerle 'kitap sevgisi' aşılanıyor - Son Dakika

Duvarlara yapılan resimlerle "kitap sevgisi" aşılanıyor

6 saat önce

Karabük'te öğrenciler tarafından okul koridor duvarlarına kitap resimleri çizilerek, okuma alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor.

Duvarlara yapılan resimlerle

Karabük'te öğrenciler tarafından okul koridor duvarlarına kitap resimleri çizilerek, okuma alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor.


Safranbolu ilçesinde Vilayetler Birliği Ortaokulu'nda 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Taşkan öncülüğünde "öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması" amacıyla öğrenciler tarafından okul koridor duvarlarına kitap resimleri yapıldı.


Çocukların bilişsel, duygusal, gelişimlerini destekleyen, dil, sosyal ve ahlaki gelişimlerine de doğrudan etki eden, kitap sayesinde düşünme, problem çözme ve yeteneklerini geliştirme fırsatlarına sahip olmasına yardımcı olan kitabın koridorlara resmedilmesi, duvarların seçilmesi ile renklendirmesinde okulun tüm öğrencileri görev aldı.


Okul Müdürü Taner Tünay, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında bu tür çalışmaları yaptıklarını söyledi.


Çocuklara kitap okuma sevgisi aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Tünay, "'Başarının anahtarı kitap okumak' sloganıyla yola çıkıyoruz. Başarıyı, kitap okuma sevgisini velilerimiz ve öğrencilerimizle yürütmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız Görsel Sanatlar derslerini de müfredatı okuma ve kitap sevgisi temasıyla işliyorlar. Biraz daha farkındalık oluşturmak, bu farkındalığı okullarımıza taşımak suretiyle çocuklarımız koridorlarımıza kitap sevgisine yönelik 'kitap' temasıyla resimler çiziyorlar. Hem zevk alıyorlar hem eğleniyorlar hem de kitap okumanın sevgisini de kazanmaya çalışıyorlar" diye konuştu.


"Aileler çocuklarını kitap okuyarak bekliyor"


Eğitimi üç boyutlu olarak ele aldıklarını aktaran Tünay, şunları kaydetti: "Veli, öğretmen ve öğrenci boyutlarıyla birlikte yol almaya çalışıyoruz. Başarının bu şekilde yakalanabileceğini düşünüyoruz. Kitap okuma sevgisinin kazandırmanın, evdeki, ailedeki boyutu olarak annelerimizi okulumuza, okuma etkinliklerimize dahil etmeye çalıştık. Böylelikle anne ve çocuğun bir arada kitap okuma sevgisini kazandırarak başarıyı yakalamayı hedefliyoruz."


Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Taşkan da bugüne kadar 'kitap okuma' adı altına birçok etkinlikler düzenlediklerini belirtti.


Velilerle okuma etkinliği ve öğrencilerle yarışmalar düzenlendiğini vurgulayan Taşkan, "Görsel Sanatlar dersi olarak resimsel, görsel etkiyle okulumuza okuma sevgisini aşılamak adına çocuklarımızla birlikte duvar resim çalışmalarına başladık. Çalışma esnasında renklerle, sanatla uğraşırken diğer yandan kitaplar hakkında sohbetler ediyoruz, onlara bu konuda sevgi aşılamak için bir adım atmış olduk" değerlendirmesinde bulundu.


Çalışmanın büyük kısmını öğrencilerin yaptığını anlatan Taşkan, şunları söyledi: "En zorlandıkları noktada destek oluyorum. Desenlerin belirlenmesinde, duvarların seçilmesi ve renklendirilmesinde öğrencilerimiz aktif yer aldı." - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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