Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki - Son Dakika

Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki

24.12.2020 14:03
Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki, System.String[]

ANTALYA'da bir mahallede evlerin duvarlarına Atatürk'e hakaret içerikli yazılar yazılması, mahallelinin tepkisini çekti.

ANTALYA'da bir mahallede evlerin duvarlarına Atatürk'e hakaret içerikli yazılar yazılması, mahallelinin tepkisini çekti. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1291 Sokak'ta her hafta duvarlara kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından 'Allah'tan uzaklaştıran' manasında olan 'tağut' kelimesi kullanılarak Atatürk ile ilgili hakaret içerikli cümleler yazılması, mahallelinin tepkisine neden oldu. Sokaktaki bazı ev ve iş yerlerinin sağlı sollu duvarlarına, yönlendirme tabelalarına yazılan yazılar nedeniyle mahalle muhtarı Halil Ay, durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİEkipler, mahalle giriş ve çıkışlarında yaptıkları incelemenin ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir kişinin bisikletle özellikle akşam saatlerinde gelerek elindeki boya kalemiyle duvarlara 'Tağut Atatürk' yazdığı tespit edildi. Siyah giyimli ve yüzünü de cerrahi maske ile kapatan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Mahallede oturan Seçil Kınacıoğlu, yazan kişiyi bir türlü tespit edemediklerini belirtti. Yazıların bir haftadır sıklıkla yazıldığını belirten Kınacıoğlu, "Bu mahallede yaşayan biri kesinlikle değil. Kamera kayıtlarını izledik. Bunu yapan hep aynı kişi. Bisikletle gelip yazarak gidiyor" dedi.Bir başka mahalle sakini Sevim Torrakoğlu ise yazıyı görünce 'Tağut'un ne olduğunu merak edip araştırdığında kötü bir anlam taşıdığını öğrendiğini söyledi. Yazıyı sildiklerini, ancak bu kişinin her defasında yeniden yazdığını belirten Torrakoğlu, "Bu kişi bir an önce yakalansın. Çocuklarımız var ve tedirginiz" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Halil Ay ise şikayetler üzerine durumu polise bildirdiklerini ve bu yazıları silmeye çalıştıklarını söyledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade eden Ay, "Mahalle sakinleri tedirgin oldu. Tepkiliyiz. Devlet büyüğüne böyle bir yazı yazılmaması lazım. Şahsı güvenlik kamerasında gördüm. Çok rahat bir şekilde yazarak gidiyor" dedi.


Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki
Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki
Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki
Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki
Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki
Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki
Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki
Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki
Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki
Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki

Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, Hakaret, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de üretime başlama kararı alan Oppo'dan ilk resmi açıklama Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs özellikle son 2 aydır daha agresif Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Her yağmurda heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:58
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı         
13:39
Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi         
13:27
5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu 5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu         
13:10
Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayıp kendini böyle savundu: Sarhoştum, hatırlamıyorum Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayıp kendini böyle savundu: Sarhoştum, hatırlamıyorum         
12:56
BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı         
12:23
Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu         
12:08
Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri         
11:46
Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti         
11:37
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti         
10:58
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı         
10:18
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 14:08:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei