Duvarlarda 'huzur' arıyoruz - Son Dakika

Areda Piar'ın gerçekleştirdiği 'Benim Markam' araştırmasının 22-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve araştırma kapsamında boya sektörüne yönelik çalışıldığı bildirildi. Boya sektörü araştırmasına 1000 kişinin katıldığı ve araştırma yöntemi olarak ise web anketi kullanıldığı belirtildi.

Areda Piar'ın gerçekleştirdiği Benim Markam araştırmasına göre, vatandaşlar boya alırken yüzde 51.1'lik bir oranla güvendiği markayı tercih ettiği kaydedildi. Katılımcıların yüzde 26,7'si boya tercihini pastel renkten yana kullanırken, yüzde 54,2'si etrafında huzuru yansıtan duvarlar istediğini belirtti. Araştırmaya katılan vatandaşların yaptığı tercihler ışığında şekillenen gbs skoruna göre Filli Boya 27,5 puan aldığı bilgilerine yer verildi.

TERCİHTE ÜRÜNÜN FİYATI ETKİLİ

Araştırmaya katılan vatandaşların cevapları doğrultusunda hazırlanan güven, beğeni, sadakat (gbs) skorlamasına göre, Filli Boya'nın 27,5 puanla kullanıcılarından en yüksek notu aldığı kaydedildi.

Araştırmada 'ev, işyeri ve bahçeniz için boya tercihinizi etkileyen en önemli faktör hangisidir' şeklinde yer alan soruya, katılımcıların yüzde 24.1'i 'ürünün fiyatı' dedi. Vatandaşların boya tercihini etkileyen bir diğer önemli faktör yüzde 23.9 ile 'ürünün garantisi' olurken, ürünün markası yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 19.4 oldu. İlgili soruya katılımcıların yüzde 17.9'u 'çevre dostu boya olması' cevabı verirken, ürünün bilinirliğine göre boya aldığını aktaran katılımcıların oranı yüzde 8.3, tavsiye üzerine boya aldığını ifade eden kullanıcıların oranı ise yüze 5.8 oldu.

DUVARLARIMIZI PASTEL'E BOYUYORUZ

"Ev, işyeri ve bahçeniz için en çok hangi renk boyayı tercih ediyorsunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 26.7'si pastel, yüzde 16.5'i gri, yüzde 11.2'si ise mavi yanıtı verdi. Aynı soruya verilen diğer yanıtlar ise, "yüzde 7.7 kahve, yüzde 7.4 yeşil, yüzde 5 sarı, yüzde 4.9 kırmızı, yüzde 3.7 beyaz, yüzde 2.3 pembe, yüzde 2 kırık beyaz, yüzde 1.8 turuncu, mor, fildişi, yüzde 1.7 bej, yüzde 1.6 kum beji, yüzde 1 buz beyazı, yüzde 0.6 şampanya rengi, yüzde 2.2 diğer olarak şekillendi.

KİRİ ÖRTEN BOYALAR TERCİH EDİLİYOR

"Ev, işyeri ve bahçeniz için boya tercih ederken dikkat ettiğiniz özellik hangisidir" sorusuna katılımcıların yüzde 52.7'si kiri örten boya yanıtını verdi. Aynı soruya dekoratif diyen katılımcıların oranı yüzde 20.7 olurken, rahat uygulama diyenlerin oranı yüzde 15.8 oldu. Tercihini 'su kaldırma gücü' şıkkından yana kullananların oranı yüzde 5.6 olurken, beyazlık diyenler yüzde 4, sarfiyat diyenler ise yüzde 1.2'de kaldı.

TERCİHİMİZ HUZURDAN YANA

Araştırmada yer alan 'ev işyeri ve bahçeniz için size hangi hissiyatı veren rengi tercih ediyorsunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 54.2'si huzur cevabı verdi. Aynı soruya asalet diyenler yüzde 12.5, beğeni diyenler yüzde 10.9, güven diyenler yüzde 7.7, neşe diyenler yüzde 5.2, coşku diyenler yüzde 4.3, güç diyenler yüzde 1.9 oranıyla yer aldı. İlgili soruya yüzde 1.3 oranında korku cevabı verilirken, yüzde 1.1 hüzün, dalgınlık diyenler yüzde 0.7, sıkıntı diyenler yüzde 0.1 olarak şekillendi.