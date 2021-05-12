YASAĞA RAĞMEN DUVARLARDAN ATLAYARAK MEZAR ZİYARETİ YAPTILAR - Son Dakika

ÇORUM'da bayram öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyenler, girişin kapalı olması nedeniyle dışarıdan dua edip, ayrıldı. Duvarlardan atlayarak içeri giren bazı kişiler ise görevlilerce uyarıldı.

Kentte, bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek istedi. Ulu Mezarlığı'nın kapıları kapalı olunca içeri giremeyenler, dua edip ayrıldı. Ancak bazı kişiler duvarlardan atlayarak girdiği mezarlıkta dua etti. Güvenlik görevlileri vatandaşları uyardı.

Ulu mezarlığa gelen ve içeri giremeyen Necdet Kılıç, 'Bir hafta önce babamı kaybetmiştim. Bugün ziyaretimizi yapacaktık, ancak pandemiden dolayı mezarlıkların kapalı olduğunu duyduk. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. İçeri giremedim' diye konuştu.

'LÜTFEN KURALLARA UYALIM'

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, 'İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle sadece şehit yakınlarına bir istisna tanındı. Bunun dışında mezarlıklarımız kapalı, arife günü ve bayramda maalesef ziyaretler gerçekleştirilemiyor. Bu çerçevede aziz milletimizden kurallara uymalarını ve covid-19 tedbirlerine bayram sürecinde de riayet etmelerini istirham ediyoruz' dedi.