Duvarlardan gelen esrarengiz sesler polisi de alarma geçirdi - Son Dakika
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Duvarlardan gelen esrarengiz sesler polisi de alarma geçirdi

22.12.2022 09:38
Duvarlardan gelen esrarengiz sesler polisi de alarma geçirdi

İzmir Bayraklı'da duvarların ardından şiddetli sesler gelmesi sebebiyle zor günler geçiren apartman sakinleri, define avcılarından şüpheleniyor.

İzmir Bayraklı'da duvarların ardından şiddetli sesler gelmesi sebebiyle zor günler geçiren apartman sakinleri, define avcılarından şüpheleniyor. Seslerin nereden geldiğini çözemediklerini ve polis ekiplerinin sürekli araştırdığını belirten vatandaşlar, kulaklık takarak uyumaya çalıştıklarını söyledi.

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 1631 Sokak'ta bulunan bir apartmanda, yaklaşık 2 hafta önce duvarların altından sesler gelmeye başladı. Balyoz ve çekiç sesleri her geçen gün şiddetini artırırken, apartman sakinleri sesin nereden geldiğini bir türlü çözemedi. Hatta komşular bir süre birbirlerinden şüphelendi. Ancak daha sonra seslerin duvarların ardından geldiği anlaşıldı. Çeşitli makamlara şikayette bulunan ancak sorunları çözülmeyen vatandaşlar, emniyet ekiplerinden de yardım istedi. Bölgede çok sayıda tarihi Rum evi olduğunu, define avcılarının çalışmaları nedeniyle seslerin çıkıyor olabileceğini düşünen apartman sakinleri, geceleri artan sesler nedeniyle uyku uyuyamadıklarını ve kulaklık takarak uyumaya çalıştıklarını ifade etti.

Komşular önce birbirlerinden şüphelendi

Apartman sakinlerinden Emin Yazıcı, "2 haftadan beri apartmandan sesler geliyor. Bu sesler üst komşudan geliyor sanıyorduk. Meğer üst komşu da bizim çocuk ses çıkarıyor sanıyormuş. Geçen hafta sesler şiddetlenmeye başladı. Gece yarısı yataktan kalkmaya başladık. Derinlerden şiddetli sesler geliyor. İlk başlarda sadece apartmanın içinden ses duyulurken artık sokaktan bile duyulur hale geldi. Şikayetlerde bulunduk ama sonuca ulaşılmadı. Polis ekipleri aradığımızda geliyorlar ama henüz sesin nereden geldiği belli olmadı. Etrafımızda çok sayıda metruk Rum evleri var. Define için tünel kazanlar olabilir diye düşünüyoruz. Ancak polis ekipleri buna dair bir tünel girişi bulamadı. Sesin nereden geldiğini çözemedik. Derinden balyozla vurur gibi ses geliyor. Çocuklar ses geldikçe korkuyor. Geceleri yatamıyoruz. Birinci kattaki komşular geceleri evden ayrılıp başka yerlerde kalıyor. Biz de kulakları takıp o şekilde uyuyoruz. Etrafta moloz atan kişileri görenler olursa, herhangi bir durumdan şüphelenirlerse emniyet güçlerine haber versinler" dedi.

"Sesler sokaktan bile geliyor"

Mehmet Barış isimli mahalle sakini "Sesler sokaktan bile geliyor. Alttan sanki balyozla, çekiçle vuruyorlar gibi. Komşular huzursuz oluyor. Bu sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bizim tahminimiz, define arayan birilerinin tünel kazdığı yönünde" derken, Ali Doğan isimli vatandaş ise "Esrarengiz sesler geliyor. Gece gündüz seslerden dolayı dışarı çıkıyoruz. Alttan güm güm ses geliyor. Arada bir şiddetini artırıyor. İnsanlar bu seslerden tedirgin oluyor" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duvarlardan gelen esrarengiz sesler polisi de alarma geçirdi - Son Dakika

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