Son Dakika Haberleri: Duvarları çatlamıştı, kontrollü yıkımı yapıldı
Son Dakika Güncel Duvarları çatlamıştı, kontrollü yıkımı yapıldı

Duvarları çatlamıştı, kontrollü yıkımı yapıldı

16 dakika önce

Elazığ'da duvarı çatlayan köy camisi ekiplerce yıkıldı.

Duvarları çatlamıştı, kontrollü yıkımı yapıldı, System.String[]

Elazığ'da duvarı çatlayan köy camisi ekiplerce yıkıldı.


Merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan Harput Gökçebağlar köyündeki caminin duvarında büyük çatlaklar oluştu. Yapılan incelemeler sonucu cami 1 ay önce ibadete kapatıldı.Ardından bugün belediye ekipleri tarafından cami kontrollü bir şekilde iş makineleri ile yıkıldı. 40 haneli köy, caminin yeniden yapılması için yetkililerden yardım bekliyor.


Köyün merkeze 10 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Harput Mahallesi muhtarı Zülküf Demirpolat, "Köy camisinde ufaklar çatlaklar vardı. Bu çatlaklar git gide büyüdü. Bir ay önce yapılan kontroller sonucu cami kullanıma kapatıldı. Daha sonra belediye ekiplerine haber verdik. Onlarda gelip yıkımı gerçekleştirdi. Camimizin yeniden yapılması için yetkililerden bekliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Harput, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi
Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı Son Dakika: Marmara'da 3 deprem oldu! İstanbul beşik gibi sallanıyor Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin DEAŞ planını deşifre etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 20:54:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duvarları çatlamıştı, kontrollü yıkımı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]