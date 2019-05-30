'Duvarları Olmayan Müze'nin dördüncü sergisi için küratörlere açık çağrı

Bu yıl, Türkiye'nin dışına uzanarak Gürcistan ve Ukrayna'dan da küratör başvurularının kabul edileceği açık çağrıya son başvuru tarihi 13 Haziran 2019.

British Council Türkiye'nin 2017 yılında bu yana farklı temalardaki sergilerle hayata geçirdiği dijital sanat platformu 'Duvarları Olmayan Müze', dördüncü sergisi için küratörlerini arıyor. Sanatı dijital ortama taşıyarak yeni bir deneyim yaşatmayı hedefleyen British Council, 'Duvarları Olmayan Müze'nin 2020'de açılacak sergisinin küratörlerini belirlemek için Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna'da açık çağrı başlattı. 13 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek açık çağrıya, 18 yaşını doldurmuş ve görsel sanatlar alanında en az üç yıl tecrübeye sahip Türkiye, Gürcistan veya Ukrayna vatandaşı olan sanat profesyonelleri başvurabilir.

Türkiye'den Gürcistan ve Ukrayna'ya…

'Geçen Gece Bir Rüya Gördüm', 'Tanışıyor muyuz?' ve 'Cadılarla Dans Etmek' sergileriyle, geçtiğimiz senelerde 'En İyi Web Sitesi' de dahil olmak üzere birçok Altın Örümcek ve Felis Ödülü'nün sahibi olan 'Duvarları Olmayan Müze' dijital sanat platformu, bugüne kadar dünya çapında 700 binden fazla ziyaretçiye ulaştı. Benzersiz bir sanat deneyimi yaşatan ödüllü platformun bu seneki sergisi için bu yıl Türkiye ile birlikte Gürcistan ve Ukrayna'dan üç farklı küratörün belirlenmesi ve seçilen küratörlerin, British Council Görsel Sanatlar Bölümü'nden Ying Tan'ı sanatsal yönlendirmesiyle, bu senenin teması üzerinde birlikte çalışarak sergiyi oluşturmaları isteniyor. British Council sanat koleksiyonundan seçilecek parçaların yanı sıra, Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna'dan sanatçıların sanat eserlerinin de dijital sergide yer alması planlanıyor.