Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak

6 saat önce

Dünya genelinde internet bağlantısı olan tüm masaüstü ve mobil cihazlardan erişime açılacak olan "Varmak Üzere" sergisi, sanatseverlerle buluşacak.

Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak, System.String[]

Dünya genelinde internet bağlantısı olan tüm masaüstü ve mobil cihazlardan erişime açılacak olan "Varmak Üzere" sergisi, sanatseverlerle buluşacak.

British Council'ın, zaman ve mekandan bağımsız bir sanat deneyimi sunan dijital sanat platformu "Duvarları Olmayan Müze" kapsamında hazırlanan sergi, Seyhan Musaoğlu ile Gürcistan'tan Teona Burkiashvili ve Ukrayna'dan Tatiana Kochubinska'nın küratörlüğünde hazırlandı.

"Herkes için sanat" prensibiyle yola çıkılan sergi için 11 Şubat'ta Pera Müzesi'nde bir tanıtım etkinliği düzenlenecek.

Üç küratörün katılımıyla gerçekleşecek açılış panelinde, serginin çıkış noktası ve hazırlık sürecinde yaşananlar ele alınacak.

Moderatörlüğünü British Council Sanat Müdürü Su Başbuğu'nun yapacağı "Dijital ve Sanata Erişim" başlıklı panele, Birleşik Krallık Serpentine Galerisi Araştırma ve Geliştirme Platformu'ndan Victoria Ivanova, Ukrayna Shukhliada Dijital Sanat Mekanı'ndan Lera Polyanskova ve Gürcistan In-Between Conditions'tan Khatia Tchokhonelidze konuşmacı olarak katılacak.

Etkinliğin "Yaratıcı Endüstrilerde Kapsayıcılık ve Erişim" başlıklı oturumunda ise İngiltere Sanat Konseyi Çeşitlilik Direktörü Abid Hussain, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir sanat ve kültür ortamı geliştirmek için yapılan çalışmaları ele alacak.

Sergi hakkında

British Council Sanat Koleksiyonunun yanı sıra Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna'dan sanatçıların eserlerini bir araya getirecek olan sergi, zaman kısıtlaması veya fiziksel erişim engeli olmadan ziyaretçilere serbestçe dolaşma ve keşfetme özgürlüğü tanımayı amaçlıyor.

Tüm eserler ve sanatçılar hakkında detaylı yazılı, görsel ve işitsel bilgilerin yer alacağı sergi, sesli betimleme, Türkçe ve uluslararası işaret dili anlatımı, kontrast ve metin kalınlaştırma özelliklerinin yanı sıra görme engellilerin kullandığı metin okuma programlarıyla da uyumlu çalışıyor.

İnsanın bir yurt edinme veya benliğine erişmeye yönelik iç dünyasındaki çabasını ve sonucunda, kendine ait bir yer bulmaya dair bitmek bilmeyen arzusuna odaklanan sergi, "Yer", "Arada" ve "Yersizlik" adlı üç bölümden oluşuyor.

Sergide fotoğraf, video ve yerleştirme gibi birçok farklı türde sanat ürünü yer alıyor.

Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya'dan Erdoğan'a övgü: O cesur biri
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı'na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:37:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]