“Duvarlarımızda ne asılı?” sorusunun cevabını aradılar
13 dakika önce
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Seçkin ve öğrencileri tarafından Contemporary İstanbul fuarını gezen bin 286 ziyaretçi ile yüz yüze yapılan anket, sanata olan ilgi konusunda ilginç sonuçlar ortaya koydu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Seçkin ve öğrencileri tarafından Contemporary İstanbul fuarını gezen bin 286 ziyaretçi ile yüz yüze yapılan anket, sanata olan ilgi konusunda ilginç sonuçlar ortaya koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:08
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