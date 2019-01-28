Son Dakika Haberleri: “Duvarlarımızda ne asılı?” sorusunun cevabını aradılar

“Duvarlarımızda ne asılı?” sorusunun cevabını aradılar

13 dakika önce

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Seçkin ve öğrencileri tarafından Contemporary İstanbul fuarını gezen bin 286 ziyaretçi ile yüz yüze yapılan anket, sanata olan ilgi konusunda ilginç sonuçlar ortaya koydu.

“Duvarlarımızda ne asılı?” sorusunun cevabını aradılar, System.String[]
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Seçkin ve öğrencileri tarafından Contemporary İstanbul fuarını gezen bin 286 ziyaretçi ile yüz yüze yapılan anket, sanata olan ilgi konusunda ilginç sonuçlar ortaya koydu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:08 

Ekonomi
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