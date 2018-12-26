Duvarlarında Çatlaklar Oluşan 2 Bina Boşaltıldı
8 dakika önce
Zonguldak'ta, duvarlarında çatlaklar oluşan 2 bina boşaltıldı.
Zonguldak
'ta, duvarlarında çatlaklar oluşan 2 bina boşaltıldı. Meşrutiyet Mahallesi
Sağlık Sokağı'nda, 4 katlı 9 daireli bir apartman ile 2 katlı bir evin sakinleri, yapıların duvarlarında çatlaklar oluşması üzerine durumu Belediye ve AFAD
ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından binalarda oturan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Bina sakinlerinden bazıları yakınlarının yanına giderken bazıları ise Zonguldak Öğretmenevi'ne yerleştirildi.
AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör
, yaptığı yazılı açıklamada, Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokağı'nda 4 katlı 9 daireli bir apartman ve 2 katlı 2 daireden oluşan toplam 11 daireyi tedbir amaçlı boşalttıklarını bildirdi.
Duvarlarında çatlaklar oluşan 2 binada oturan 25 kişinin tahliye edildiğini ifade eden Güngör, 3 kişilik bir aileyi gidecek yerleri olmadığı için öğretmen evine yerleştirdiklerini ve binaların mühürlendiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:27 Kaynak: AA
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