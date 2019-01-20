Duvarlı evde kalamayan yaşlı adama Kızılay
'dan yardım eli
Duvarlı evde kalamayan yaşlı adam yeni konteyner evine kavuştu
TUNCELİ - Tunceli
'de yaşadığı travmadan dolayı duvarları olan evde kalamadığı için eski bir konteynerde tek başına yaşayan yaşlı adam için Türk Kızılayı
tarafından yeni konteyner ev gönderildi.
Türk Kızılayı Tunceli Şube Başkanı Fatih
Sabak, gönüllülerle yaptıkları inceleme sırasında 84 yaşındaki Musa Koç
'un eski bir konteynerde kötü şartlarda yaşadığını belirledi. Devreye giren Sabak aracılığıyla Türk Kızılayı tarafından Koç'a yeni bir konteyner ev tahsis edildi. Konteyner evin İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından monte edilmesiyle yaşlı adam yeni yaşam alanına kavuştu.
Türk Kızılayı Tunceli Şube Başkanı Fatih Sabak, "Gönüllü arkadaşlarla alanda yaptığımız incelemelerde eski bir konteynerde olumsuz şartlarda yaşayan 84 yaşındaki Musa Koç'a ulaştık. Gelip yerinde tespit yaptık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından amcamızla ilgili bilgiler aldık. Amcamızın geçmişte yaşadığı bir travmadan ötürü duvarlı evde yaşayamadığını öğrendik. İlgili sosyal inceleme raporlarını genel müdürlüğümüze ileterek konteyner talebinde bulunduk. Yaşam konteynerimiz kısa sürede gönderildi. Bugün de kurulumu yapıldı. Su, ısınma sorunları da bugün çözülecek. Musa amcamız bundan sonra daha iyi koşullarda yaşamını sürdürecek. Emeği geçen Tunceli Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Sonel'e, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğümüze, belediyemiz ve İl Özel İdaresi çalışanlarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.
Yeni evine kavuşan Musa Koç, duyarlılıklarından ötürü yetkililere teşekkür etti.