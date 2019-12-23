Düve alanlara hibe desteği verilecek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Düve alanlara hibe desteği verilecek - Son Dakika

Düve alanlara hibe desteği verilecek

6 saat önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, sığır işletmesi olan üreticilere işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde satın aldıkları düve/manda başına yüzde 40 oranında hibe desteği verileceğini söyledi.

Düve alanlara hibe desteği verilecek, System.String[]

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, sığır işletmesi olan üreticilere işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde satın aldıkları düve/manda başına yüzde 40 oranında hibe desteği verileceğini söyledi.


Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Desteklemeye müracaatlar, 16 Aralık 2019 - 14 Ocak 2020 tarihleri arasında il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Düve alım desteğine gerçek tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir. Destek kapsamında alınan düveler mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, teknik ve sağlık şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur. Düvelerin ve mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM'den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl ve ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin ve mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır. Ayrıntılı bilgi almak isteyen yetiştiricilerimiz, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize müracaat edebilirler" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
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