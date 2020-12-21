Düve alım bedelinin yüzde 40'ı hibe olarak verilecek - Son Dakika

Düve alım bedelinin yüzde 40'ı hibe olarak verilecek

21.12.2020 11:33
Düve alım bedelinin yüzde 40'ı hibe olarak verilecek, System.String[]

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2020 yılı düve alım desteğinin başladığı anlatarak, "Bakanlığımız tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiriciler;

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2020 yılı düve alım desteğinin başladığı anlatarak, "Bakanlığımız tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiriciler; bir işletme, kapasitesini en fazla 20 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olup, düve alım bedelinin yüzde 40'ı hibe olarak verilecektir" dedi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlıklarının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin 31324 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. Düve alım desteği müracaat şartları hakkında bilgi veren Yoldaş, "Yetiştiricinin işletmesinin, kararın yayım tarihi 05 Kasım 2020 itibariyle TÜRKVET'e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir. Bir işletme; kapasitesini 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler etçi ırklarda angus, charolais, limousin, hereford, belgium bleu, kombine ırklarda simental (fleckvieh), brown swiss, mondbeliard, sütçü ırklarında ise, jersey (karadeniz bölgesindeki iller), holstein manda. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin yüzde 40'ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas bakanlıkça belirlenen desteklemeye esas 2020 yılı gebe düve fiyatı 14 bin TL baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 8 bin TL baş, gebe manda fiyatı 12 bin TL baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 7 bin TL baş olarak belirlenmiştir. Düveler/mandalar, düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, Karar'ın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET'te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır. Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, teknik ve sağlık şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM'den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır. Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM'ce yapılır" dedi.

"Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir"

İl Müdürü Yoldaş, başvuru şekli, yeri ve zamanı hakkında bilgi vererek, "Başvurular, işletme sahibi tarafından dilekçe ile 07 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında il ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir" dedi. - BİLECİK

Düve alım bedelinin yüzde 40'ı hibe olarak verilecek

Bilecik, Angus, Kasım, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düve alım bedelinin yüzde 40'ı hibe olarak verilecek - Son Dakika


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