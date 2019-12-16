Düve alım desteği başvuruları başladı - Son Dakika
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Düve alım desteği başvuruları başladı

6 saat önce

Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, yayınlanan tebliğe göre düve alım desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Düve alım desteği başvuruları başladı, System.String[]

Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, yayınlanan tebliğe göre düve alım desteği başvurularının başladığını duyurdu.


Erden'in açıklamasına göre, 16 Aralık 2019 da başlayan 40 hibeli düve alımı desteğinin başvuruları 14 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Açıklamada, 1-10 baş arası kadar düve inek ve mandalar destek verileceği, cinsine göre; etçi ırklarda, Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgiun Blue, kombine ırklarda, Simental, Montofon, Mondbeliard, sütçü ırklarda, Jersey, Holstein türü hayvanlara destek verileceği belirtildi.


Ayrıntılı bilgi için il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat edilebileceğini anlatan Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden; "Biz Seyitgazi Ziraat Odası olarak ilçemiz çiftçilerinin devletimiz tarafından desteklenen bu yüzde 40 hibeli düve desteği uygulamasına üreticilerimizin müracaatlarını önemsiyoruz. Hem üretime hem istihdama hem de Tigem gibi damızlık birlikleri gibi her türlü kontrolleri yapılan işletmelerde yetişen cins hayvanların sayılarının ve üretimlerinin artması hususunda ciddi önem arz etmektedir. İlerleyen günlerde bununla alakalı ilçe tarım müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çiftçilerimize bilgilendirme sunumlarda gerçekleştireceğiz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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