Düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Düve alım desteklemeleri hakkında çiftçilerin bilgilendirilmesine yönelik Iğdır Merkez İlçe, Mahalle ve Köy Muhtarları ile toplantı yapıldı.

Düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Düve alım desteklemeleri hakkında çiftçilerin bilgilendirilmesine yönelik Iğdır Merkez İlçe, Mahalle ve Köy Muhtarları ile toplantı yapıldı.


Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, düve alım desteği uygulama esasları hakkında bilgiler verildi. İzlenecek yol konusunda katılımcılara doküman dağıtıldı. Düve alım desteği uygulama esaslarına göre, Düve alım desteği başvuruları 16 Aralık 2019 14 Ocak 2020 tarihleri arasında yetiştiricilerden alınacaktır. - IĞDIR

Iğdır Merkez, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
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