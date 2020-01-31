Düve alım desteğine düzenleme - Son Dakika
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Düve alım desteğine düzenleme

6 saat önce

Yetiştiricilerin düve alım desteğinden yararlanabilmesi için hayvanları temin edebilecekleri yerlere birliklerin yanı sıra yetiştirici ve üretici örgütleri de eklendi.

Düve alım desteğine düzenleme, System.String[]

Yetiştiricilerin düve alım desteğinden yararlanabilmesi için hayvanları temin edebilecekleri yerlere birliklerin yanı sıra yetiştirici ve üretici örgütleri de eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, 20 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, yetiştiriciler, Bakanlığın düve alım desteğinden yararlanabilmek için düve ve mandalarını yetiştirici ve üretici örgütlerinden de temin edebilecek.

Geçmiş düzenlemede, söz konusu destekten yararlanabilmek için hayvanların düve yetiştirici merkezlerinden, hayvancılıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilmesi şartı bulunuyordu. Böylece, bu kuruluşların yanı sıra aralarında kooperatiflerin de bulunduğu yetiştirici/üretici örgütlerinden temin imkanı sağlanacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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