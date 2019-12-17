Düve Alım Destekleme başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Düve Alım Destekleme başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi

Düve Alım Destekleme başvuruları başladı

7 saat önce

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Düve Alım Destekleme' başvurularının başladığı belirtilerek düve alımı yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerine her hayvan için yüzde 40 destek verileceği kaydedildi.

Düve Alım Destekleme başvuruları başladı, System.String[]

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Düve Alım Destekleme' başvurularının başladığı belirtilerek düve alımı yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerine her hayvan için yüzde 40 destek verileceği kaydedildi.


Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından Düve Alım Desteği kapsamında, kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde düve alımı yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerine her hayvan için yüzde 40 destek verileceği belirtildi. Desteklemeye esas 2019 yılı desteklenen hayvan bedelleri aşağıya çıkarılmıştır. Gebe düve fiyatı 12 bin 500 TL, 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7 bin 500 TL, gebe manda fiyatı 10 bin TL ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6 bin TL'dir. Yetiştiricilerimiz, 2019 yılı hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin 15.maddesinde bulunan 'Düve Alım Desteği' kapsamında belirlenen teknik ve sağlık şartları taşıyan hayvanları temin ettikleri takdirde bakanlığımızın belirlediği birim fiyatlar üzerinden hayvan başına yüzde 40 destekleme alabileceklerdir. Düve alım destekleme başvuruları 16 Aralık 2019 - 14 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacaktır" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü
Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi Son dakika: TÜİK, asgari ücret zammı için bir işçinin aylık gıda harcamasını açıkladı İki beyin damarı birden tıkandığı için tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu oldu

Son Dakika Haberleri
18:48 Hazine euro cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapacak - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
17:54 Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz - Son Dakika Ekonomi
16:46 Eminönü'ndeki balıkçı teknesinin tahliye kararına konulan tedbir kaldırıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 18:52:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düve Alım Destekleme başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]