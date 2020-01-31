Düve yetiştiriciliği geliştiriliyor - Son Dakika
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Düve yetiştiriciliği geliştiriliyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan, "Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Danişmentli büyükbaş hayvan üreticileri ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düve yetiştiriciliği geliştiriliyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan, "Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Danişmentli büyükbaş hayvan üreticileri ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Tepebaşı Belediyesi, bölgede tarım ve hayvancılık yapan üreticilere destek sağlamaya ve bu amaçla önemli adımlar atmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Serhat Aydın arasında imzalanan, "Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" protokolü kapsamında ilk etkinlik düzenlendi. Danişment Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Danişment Mahalle Muhtarı Erol Ercan, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Çetin Toraman, Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Serhat Aydın, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Tepebaşı Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü yetkilileri ve büyükbaş hayvan üreticileri katıldı.


Toplantıda söz alan Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Serhat Aydın, imzalanan protokolden bahsederek, "Bugün burada önemli bir çalışmanın ilk adımını atıyoruz. Destekleri için Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. Güzel eğitim çalışmaları gerçekleştireceğiz. Üreticilikte eğitim gerçekten çok önemli, bu sayede daha verimli bir yetiştiriciliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Programa katılan çiftçilerimiz, diğer üreticilere de örnek olacak. Şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" sözlerini kullandı.


Toplantıda daha sonra proje hakkında üreticilere kapsamlı bilgiler verildi. Üreticiler de söz alarak merak ettikleri konularda uzmanlara sorular yöneltti. Buluşmada büyükbaş hayvan üretiminin daha kaliteli biçimde yapılması adına fikir alışverişi gerçekleştirildi.


Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi


Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokol ilk etapta 2 yıl süre ile geçerli olacak. Proje ile ilçe genelinde süt hayvancılığı yapan aile işletmelerinin; bakım, besleme, kayıt tutma, süt maliyetlerini hesaplama, kaba yem yetiştiriciliğine teşvik etme, süt üretimine teşvik etme gibi konularda eğitim, bilgilendirme ve teknik geziler düzenlenecek.


Öte yandan önder işletme modelinin oluşturulması, diğer ilçe ve illerdeki örnek işletmelerin ziyaret edilmesi gibi faaliyetler ile sektördeki gelişmelerin üreticilere aktarılması sağlanacak. Öte yandan aile işletmelerini de hedef alan proje ile kadın ve erkek üreticiler eğitim programlarına dahil edilecek. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:29 Kaynak: İHA
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