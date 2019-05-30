Son Dakika Haberleri: Düvencililer birlik ve kardeşlik iftarda buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Düvencililer birlik ve kardeşlik iftarda buluştu

38 dakika önce

Çorum'un Düvenci Belediyesi tarafından birlik ve kardeşlik iftarı düzenlendi.

Düvencililer birlik ve kardeşlik iftarda buluştu, System.String[]
Çorum'un Düvenci Belediyesi tarafından birlik ve kardeşlik iftarı düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen iftarda belde halkı aynı sofrada iftar açıp, kardeşlik mesajı verdiler.

Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, bu yıl üçüncü kez iftar programı düzenlediklerini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyeleri ve belde halkına teşekkür etti. Merkez Ulu Cami imamı Muhammet Ceylan'ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.

İftara İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Arslan Erkan, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, mahalle muhtarları ve belde halkı katıldı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06 Kaynak: İHA
Çorum, Düvenci, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor Oyuncu Bahar Akça'nın evli sevgilisi isyan etti: Evime çöktü çıkmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:44:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düvencililer birlik ve kardeşlik iftarda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]