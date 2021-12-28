Üye Girişi
Düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekibi de çamura saplandı - Son Dakika

Düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekibi de çamura saplandı

28.12.2021 07:36

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, çamura saplanan düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekip aracı da çamura saplandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, çamura saplanan düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekip aracı da çamura saplandı. AKS 110 aracı arkadan gelen itfaiye aracı tarafından, düve ise kepçeye bağlanan halatla kurtarıldı.

İtfaiyeye, dün saat 16.00 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Çepnidere Mahallesi Kışla Deresi mevkiinde bir düvenin çamura saplandığı ihbarı yapıldı. Bölgeye AKS 110 ekibi sevk edildi. AKS 110 ekip aracı, Selvilitepe Mahallesi Filibe Tepe mevkiine geldiğinde çamura saplandı. Çamura saplanan AKS 110 aracının yardımına aynı ihbar için bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri yetişti. AKS 110 aracı, bulunduğu yerden halatla itfaiye aracına bağlanarak 30 dakikalık çalışmalar sonucu kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, aracın, saplandığı çamurdan kurtarılmasının ardından kepçeyle Çepnidere Mahallesi'ne ulaştı. İtfaiye erleri, halatla bağladıkları düveyi kepçeyle çekerek saplandığı çamurdan kurtardı. Kurtarılan düve sahibine teslim edildi. Düzenin sahibi Mutlu Karayel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekibi de çamura saplandı
Düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekibi de çamura saplandı
Düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekibi de çamura saplandı
Düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekibi de çamura saplandı
Düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekibi de çamura saplandı

YORUMLAR
500

Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekibi de çamura saplandı - Son Dakika


Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi         
08:45
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28
Rafta farklı, kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı Rafta farklı, kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı         
13:20
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi! Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!         
11:06

Son Dakika Haberleri
08:45 Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
08:43 "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor
08:42 CİMER'den neler isteniyor neler? Rüyasını anlatan da var, cuma mesajı atan da
08:41 Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?
08:29 Ünlü işadamına dost kazığı! Paha biçilmez tablolarını alıp, yerine sahtelerini koydu
08:22 Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt
08:18 Altın ne kadar oldu? 28 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
08:16 Prof. Dr. Ceyhan: Omicron vakaları açıklanandan fazla, bir an önce önlem alınmalı
08:09 Dolar kaç TL? 28 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?
08:05 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: CHP'li belediye başkanlarının telefonları dinleniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 08:58:57. #1.12#
SON DAKİKA: Düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekibi de çamura saplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement