Duy Beni 5. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
Üye Girişi

Duy Beni 5. Bölüm 2. Fragman

02.08.2022 08:43

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır.

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar.

Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.

Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim'le birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardından o günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!

Bu zengin okulun öğrencileri kimi zaman eğlenmek kimi zaman da heyecanlı anlar yaşamak için adına gelenek dedikleri bir sistemin içinde kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimse bir zarar görmedikleri için buna müdahale etmemiştir. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek.

Selim Bender! Hem kişisel, hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır. Bu okulda öğrencilerin bir sırrı sakladıklarının farkındadır.

Yapım: Süreç Film

Yönetmen: Ali Balcı

Senaryo: Makbule Kosif

OYUNCULAR

Berk Hakman

Rabia Soytürk

Caner Topçu

Helin Kandemir

Burak Can

Sümeyye Aydoğan

Feride Çetin

Aytaç Uşun

Meltem Akçöl

Alper Atak

Bedia Ener

Hamdi Alp

Utku Coşkun

Taha Bora Elkoca

Gökçe Güneş Doğrusöz

Jasmine Berkiş

Yeliz Akay

Cemre Özşişman

Dilara Sümbül

Beste Kaptanoğlu

İbrahim Yıldız

Durul Bazan

Murat Daltaban

#DuyBeni

YORUMLAR
500
Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? 'Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?' sorusuna olay yanıt Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? 'Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?' sorusuna olay yanıt
Kaynak: DailyMotion.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV Duy Beni 5. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
08:30 Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor
08:25 Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı
08:23 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? "Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?" sorusuna olay yanıt
08:06 İç çamaşırlı pozlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, şimdi de silah kullandı: Bang bang
04:21 ABD, El Kaide lideri Eymen Zavahiri'yi öldürdü! Biden: Halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur
02:42 Mevsimlik işçiler ile mahalleli arasında kavga! 4'ü emniyet mensubu 6 kişi yaralandı
01:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başsavcılığı'na İsmail Altıntaş'ı atadı
01:09 İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı
01:07 Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
01:04 Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 08:52:04. #1.13#
SON DAKİKA: Duy Beni 5. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement