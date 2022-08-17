Duy beni dizisi final mi yapacak? Sorusu son günlerde insanlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Her ne kadar izleyiciler tarafından beğeni toplamayı başaran bir dizi olsa da televizyon izleyicileri tarafından yeterli seyirci kitlesini yakalayamayan duy beni final mi yapacak? Duy beni dizisi final mi verecek? Duy beni dizisi oyuncuları kimlerdir? Sorularını sizler için yanıtladık.

DUY BENİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Televizyonda Star TV ekranlarında yer alan duy beni dizisi, geçtiğimiz günlerde beklenilen sonuçları alamaması sebebiyle final vereceği gündem olmuştu. Fakat daha sonrasında elde ettikleri rakamlar ile dizinin devam edeceğine dair açıklamalar yapıldı. Bu sayede duy beni dizisi, Televizyonda Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

DUY BENİ DİZİSİ NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde dizide yer almakta olan sahneler ile gündeme gelen duy beni dizisi, Lise öğrencisi olan Ekim'in yaşadığı bir olayla hayatının sarsılmasını anlatmaktadır. Karakterimizin en yakın arkadaşına araba çarpmaktadır ve araba ile çarpan kişilerin mahallede yer alan özelbir okula sığındığını ve ortadan kaybolduğu konusunu işlemektedir.

DUY BENİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?