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Duyan oraya koştu, kuyruk metrelerce uzadı

1 saat önce

Duyan oraya koştu, kuyruk metrelerce uzadıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

Duyan oraya koştu, kuyruk metrelerce uzadı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.
Her yıl Ramazan ayında Ulu Cami'de vatandaşların ziyaretine açılan ve geleneksel hale getirilen Sakal-ı Şerif ziyareti sahur vaktinde başladı. Sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, bir havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi. Cami avlusunda cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i görmek ve ziyaret etmek isteyen vatandaşlar dua ve salavatlar eşliğinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Siverek Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, "Bugün sahur vaktinden bu yana Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif'ini ziyarete açmış bulunmaktayız. Bugün saat 16.00'ya kadar erkekler ziyarette bulunacak, yarından itibaren de bayanlar ziyaret edecek. Sakalı-ı Şerif ziyareti bizim kutsal emanetler olarak ifade ettiğimiz, efendimizden, Sahabe-i Kiramdan silsilesinden bize gelen bir emanettir" dedi
Siverek Müftülüğü tarafından Sakal-ı Şerif'in her yıl ziyarete açılmasıyla hayırseverler tarafından kesilen kurbanların bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.
Duyan oraya koştu, kuyruk metrelerce uzadı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:20 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Siverek, Genel
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