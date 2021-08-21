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Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü - Son Dakika

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü

21.08.2021 22:59

Amerika'da eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Evde yabancı bir kişi olduğu şüphesiyle gezmeye başlayan adam, eşinin gizlice eve aldığı sevgilisi tarafından öldürüldü.

Amerika'nın Alabama eyaletindeki Creola bölgesinde duyanların büyük şaşkınlık yaşadığı bir olay yaşandı. Evinde yabancı biri olduğunu düşünen adam, elindeki silahla evi gezmeye başladı ancak bu sırada eşinin gizlice eve aldığı adamla karşılaşan talihsiz koca, kurşunların hedefi oldu. Göğsünden vurulan adam hayatını kaybetti.

İKİSİNDE DE SİLAH VARDI

Frank Reeves isimli kişi, evine birinin girmiş olabileceği ihtimali üzerine kontrol için silahıyla eve gitti. Evi kontrol eden Reeves, evde silahlı bir başka kişiyle karşılaştı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Reeves, evde gördüğü kişiyi bacağından vururken, kendisi de Michael Amacker isimli kişinin kurşunuyla göğsünden, vuruldu. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

"BİR KAÇ GÜN YAŞAMASINA İZİN VERMİŞ"

Independent Türkçe'den Yasin Sofuoğlu'nun derlediği habere göre Mobile County Şerif Bürosu'ndan Paul Burch, "Tracy, erkek arkadaşının bir kaç gündür evde yaşamasına izin vermiş. Amacker'ın kaldığı odada bulunan idrar dolu şişeler, kendisinin bir süredir burada olduğunu gösteriyor" dedi.

Yetkililer, yaşananlarda uyuşturucunun da rol oynadığını belirtti. Polise göre olay sırasında Tracy sarhoşken, Amacker uyuşturucu etkisi altındaydı.

PLANLI OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DE DURULUYOR

Polisler bunun planlanmış bir cinayet girişimi olabileceğini de düşünüyor. Buna göre, Burch, Tracy'nin eve biri girdiğine dair eşine yalan söyleyerek onu etrafı kontrol etmeye gönderdiği, daha sonra Amacker'ın doğru bir zamanlamayla Frank'i öldürmeye çalışmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını da söyledi.

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü

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Son Dakika Dünya Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü - Son Dakika Dünya


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