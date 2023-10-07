Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk yönetiminde yoluna dolu dizgin devam eden Süper Lig devi Galatasaray, son 22 resmi maçında yenilgi yaşamadı.
Geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Son Dakika › Futbol › Duyanlar 'O kadar oldu mu?' diyor! Mağlubiyeti unutan Galatasaray'ın çılgın serisi bakın kaç maça çıktı - Son Dakika