Duyanlar "O kadar oldu mu?" diyor! Mağlubiyeti unutan Galatasaray'ın çılgın serisi bakın kaç maça çıktı - Son Dakika

Duyanlar "O kadar oldu mu?" diyor! Mağlubiyeti unutan Galatasaray'ın çılgın serisi bakın kaç maça çıktı

Duyanlar "O kadar oldu mu?" diyor! Mağlubiyeti unutan Galatasaray\'ın çılgın serisi bakın kaç maça çıktı
Son Güncelleme: 07.10.2023 23:34

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son 22 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 6 lig mücadelesini kazandı. Aslan, bu sezon ligde 8, Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk yönetiminde yoluna dolu dizgin devam eden Süper Lig devi Galatasaray, son 22 resmi maçında yenilgi yaşamadı.

SON MAĞLUBİYET GEÇEN SEZONDA

Geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

22 MAÇTIR KAYBETMİYORLAR

Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Galatasaray, Okan Buruk, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Duyanlar 'O kadar oldu mu?' diyor! Mağlubiyeti unutan Galatasaray'ın çılgın serisi bakın kaç maça çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duyanlar "O kadar oldu mu?" diyor! Mağlubiyeti unutan Galatasaray'ın çılgın serisi bakın kaç maça çıktı - Son Dakika
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