Üye Girişi
Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde - Son Dakika

Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde

30.10.2021 14:57
Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde

Özellikle Kuleli Askeri Lisesi'nde alt sınıfları korkutmak için türetilen fakat daha sonra birçok askeri kışlaya yayılan "Kesik başlı yarbay" hikayesi yeniden gündemde yer aldı. Çoğu kişinin bilmediği hikayeye göre askerlerden biri, kendilerine çok kötü davranan yarbayın başını kesti. Ancak iddialara göre yarbayın hayaleti hâlâ askeriyede dolaşmaya devam ediyor.

Türkiye'de askerlik, genç erkekler tarafından genellikle hayatın ilerleyen dönemlerinde hep iyi hatırlanan bir anı olarak kalır. Askerlikte yapılan şakalar ve edilen arkadaşlıklar, insanın hayatı boyunca hatırlayıp güldüğü anıları arasında en sağlam yerini korur. Ancak askeriyelerde ve askeri okullarda çeşitli söylentiler de hızla yayılır. İşte o söylentilerden biri, günümüzde bile geçerliliğini koruyan "Kesik başlı yarbay" hikayesi...

KULELİ ASKERİ LİSESİ'NDE BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli komutanlar yetiştiren Kuleli Askeri Lisesi'nin zirvede olduğu dönemlerde, alt sınıfları korkutmak için bir hikaye üretildiğine rivayet ediliyor. Bu efsaneye göre bir asker, kendilerine kötü davranan ve zulm eden yarbaya karşı artık sabrının sonuna gelmiş ve yarbayın kafasını kesmiştir.

YARBAY'IN HAYALETİ KORİDORLARDA

Efsaneye göre askerin kendisini öldürmesini hazmedemeyen yarbay, kesik başıyla koridorlarda gezmeye devam eder. Hatta, öyle bir detay daha vardır ki bu yarbay bir yerden sonra merhamete kavuşur ve geceleri üstü açılan askerlerin üstünü örter.

DİĞER KIŞLALARA DA YAYILDI

Kesik başlı yarbayın hikayesi sadece Kuleli Askeri Lisesi'nde değil, diğer kışlalara da artık yüksek sesle dilden dile dolaşmaya başlar hale geldi. Öyle ki askere yeni giden gençlere ilk anlatılan hikayelerden biri de bu hikaye olur.

Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde

Kuleli Askeri Lisesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer 14:53 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer Ambulans sesini duyunca bıçaklayan da bıçaklanan da kaçtı 14:09 Ambulans sesini duyunca bıçaklayan da bıçaklanan da kaçtı Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım 14:02 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı 13:39 Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı 13:32 "Parkta ceset gömüyorlar" ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ölen köpeğini defnettiği ortaya çıktı Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı 13:20 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı 12:38 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu 12:01 Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu

Son Dakika Haberleri
14:57 Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde
14:56 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti
14:52 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer
14:01 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
13:51 Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti
13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
13:28 Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama
13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
13:25 Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti         
14:56
Gülşen'in konserinde cinayet işlendi! Ölen 15, öldüren ise 17 yaşında Gülşen'in konserinde cinayet işlendi! Ölen 15, öldüren ise 17 yaşında         
14:09
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den         
14:07
Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz         
13:39
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklama: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklama: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz         
13:38
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı         
12:53
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 15:03:29. #1.13#
SON DAKİKA: Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement