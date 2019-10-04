Son Dakika Haberleri: Duyarlı ambulans şoförüne teşekkür ziyareti
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Duyarlı ambulans şoförüne teşekkür ziyareti

1 saat önce

Siverek İlçe Sağlık Müdürü, görevden dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye trafiği durdurarak yardımcı olan ambulans sürücüsünü ziyaret etti.

Duyarlı ambulans şoförüne teşekkür ziyareti, System.String[]

Siverek İlçe Sağlık Müdürü, görevden dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye trafiği durdurarak yardımcı olan ambulans sürücüsünü ziyaret etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İlçe Sağlık Müdürü Osman Güzen beraberinde kurum çalışanlarıyla sürücü Fikret Uğurlu'yu çalıştığı 112 Acil Servis istasyonda ziyaret etti.

Gösterdiği duyarlılık nedeniyle Uğurlu'ya teşekkür eden Güzen, tüm kamu çalışanlarının aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini söyledi.

Ambulans sürücüsünün yaptığının her vatandaşın yapması gerektiğini belirten Osman Güzen, "Bu engelli veya yaşlı bir vatandaş olabilir. Yardımcı olmak insani bir görevdir. Mesai arkadaşımız bu görevi fazlasıyla yerine getirmiş. Bu davranışın örnek olmasını temenni ediyor, kendisini kutluyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren sürücü Fikret Uğurlu ise şunları kaydetti:

"Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Ben sadece zor durumda olan bir vatandaşa yardımcı olmaya çalıştım. Herkesin yapması gerekeni yaptım."

Siverek, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuaförüm Sensin'de yarışmacı baygınlık geçirdi
Spor yaparken poz veren Gizem Karaca, takipçilerini mest etti Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'li Yalçın'dan açıklama: Gelecek hafta mesaisine başlayacak 21 yaşındaki genç, babasını öldürüp sosyal medyada kayıp ilanı vermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:19:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duyarlı ambulans şoförüne teşekkür ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]