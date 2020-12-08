Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı - Son Dakika

Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı

08.12.2020 12:47

Son dakika yerel haberi: - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir lokantada çalışanlar, komşu esnafların destekleri ile hazırladığı meyve tabaklarını satarak sokak hayvanları için mama ihtiyacını karşılamaya karar verdi.

- Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir lokantada çalışanlar, komşu esnafların destekleri ile hazırladığı meyve tabaklarını satarak sokak hayvanları için mama ihtiyacını karşılamaya karar verdi.

Domaniç ilçe merkezinde bir lokanta çalışanları aynı mahallede bulunan komşu esnafların destekleri ile sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamaya karar verdiler. Akşamdan hazırlanan paket meyveler ilçenin pazarında halkın satışına sunuldu.

Pazarın sonunda satıştan çok memnun olduklarını dile getiren aşçı yardımcısı Sinan Baştürk, "Beş yıldır lokantada aşçı yardımcılığı yapıyorum. Yaklaşık bir aydır bişeyler yapmak istiyorduk. Özellikle İnegöl'e gidip gelirken sokak hayvanlarının aç susuz kaldıklarını görüyorduk. İçimiz el vermedi o yüzden böyle bir projeye imza atalım dedik. Sağolsun Domaniç esnafı, vatandaşları yardımlarını esirgemediler. Herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah bu meyve tabakları sokak hayvanlarına mama ve su olarak geri dönecek" dedi.

Emre Gündüz, "Kuzenim lokantada çalıştığı için sürekli yardıma geliyordum. Bu fikir kuzenimin aklına geldi. Bende bu fikri çok hoş karşıladım. Bende elimden geldiği kadar yardımcı olmak istedim ve tabakları hazırlamaya başladık. Vatandaşlarımız bu konuda bizlere desteği çok oldu. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı

Sokak Hayvanları, Domaniç, Kütahya, Mama, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif'ten 'iyi hal' indirimi tepkisi: Dünyam karardı, bu neyin indirimi? Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti
Eski Galatasaraylı Yaser Yıldız kadro dışı kaldı: Yemekleri beğenmeyip dedikodu yapıyor Eski Galatasaraylı Yaser Yıldız kadro dışı kaldı: Yemekleri beğenmeyip dedikodu yapıyor         
13:22
Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti         
13:02
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek         
11:23
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı         
10:57
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti         
10:38
Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi         
10:22
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
'Skuter' yasalaşıyor, hız sınırı ve kurallar geliyor 'Skuter' yasalaşıyor, hız sınırı ve kurallar geliyor         
09:45
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 13:29:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei