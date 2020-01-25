Duyarlı esnaftan örnek davranış - Son Dakika
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Duyarlı esnaftan örnek davranış

6 saat önce

Eskişehir'in ünlü kebapçısı Ciğerci Aziz Usta, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya aracılığıyla 25-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Sıra Gecesi etkinliğini iptal ettiğini duyurdu.

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Eskişehir'in ünlü kebapçısı Ciğerci Aziz Usta, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya aracılığıyla 25-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Sıra Gecesi etkinliğini iptal ettiğini duyurdu.


Dün gece saatlerinde merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelinde büyük bir seferberlik çalışması başlatıldı. Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamaya göre, yerin 4,8 kilometre altında gerçekleşen deprem birçok ilde hissedildi. Depremin ardından ülke genelinde Elazığ için çeşitli yardım kampanyaları düzenlendi. Bazı işletmeler ise depremde yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlar için destek mesajları yayımladı.


Eskişehir'in meşhur kebapçılarından Ciğerci Aziz Usta da Elazığ Depremi'nin ardından işletmesinde gerçekleştirilecek olan Sıra Gecesi etkinliğini iptal etme kararı aldı. Etkinliği iptal ettiklerini sosyal medya hesabından duyuran Ciğerci Aziz Usta mesajında, "25-26 Ocak'ta düzenlenecek olan Sıra Gecesi organizasyonumuz, Elazığ'daki deprem afetinden dolayı iptal edilmiştir. Enkaz altında yaşam savaşı veren vatandaşlarımız için bizlere düşen görev, Allah'ın yar ve yardımcı olmasını dilemektir. Anlayışınız için teşekkür eder; vefat eden vatandaşlarımıza baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:29 Kaynak: İHA
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