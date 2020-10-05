Duyarlı hayvanseverlere Tepebaşı Belediyesi'nden teşekkür - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, pandemi sürecinde sokak hayvanlarını besleyen duyarlı vatandaşlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Sakintepe Mahalle Muhtarı Osman Alem, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı ve hayvanseverler katıldı. Törende ilk olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik bilgiler aktardı.

Hayvanları Koruma Derneği'nden Başkan Ataç'a teşekkür plaketi

Törende bir konuşma yapan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı, "Elimizden geldiğince hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Tepebaşı Belediyesi de sokak hayvanları için taleplerimiz konusunda hiçbir zaman bizleri geri çevirmedi. Sahipsiz canlara bizden iyi sahip çıktılar, beslediler, tedavi ettiler. Ben de bu sebeple Sayın Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi. Yapıcı konuşmasının ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür plaketi takdim etti.

"Belediyemiz çok hassas"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise Tepebaşı Belediyesi'nin sokak hayvanları için başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bir şehrin medeniyet düzeyi, o şehrin sokaklarında özgürce yaşayan canları ile belirleniyor. Biz, Eskişehir olarak bu anlamda da çok şanslıyız. Belediyelerimiz, özellikle de Tepebaşı Belediyemiz bu konuda çok hassas ve başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Ben de bütün Eskişehirliler adına Başkanımız Ahmet Ataç'a ve belediye çalışanlarına, hayvanlarımızın haklarını koruyan sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum. Belediyelerimize destek olan tüm yardımseverlere de teşekkür ediyorum. Bu şehir hep birlikte, tüm canlılarımız ile çok güzel" şeklinde konuştu.

"Can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise sokak hayvanları konusunda yapılan çalışmaların, yoğun şekilde ve aksatılmadan gerçekleştirildiğini ifade etti. Ataç, "Pandemi sürecinde dahi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz işlerini aksatmadan çalışmalarına devam etti. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde, insanlar evlerine çekilince doğanın kendisine geldiğini gördük. İnsanlar kadar hayvanların da yaşam hakkı var. Bu konuda herkesin hemfikir olması gerekir. Bu dünyaya, hayvanlar ile birlikte geliyoruz. Bizlerle beraber onların da yaşama hakkı var. Şehir hayatında en büyük sıkıntıyı yerel yönetimler yaşıyor. Çünkü bir sokak hayvanını sevenler de var, şikayetçi olanlar da var. Özellikle kırsaldaki köpeklerin, şehir sınırlarına getirilerek bırakılması bizim bu iş için ayrılan bütçemizi zorluyor. Normal şartlarda kentteki hayvan popülasyonu ile ilgili bir sıkıntı yok. Aşı, tedavi, besleme, kısırlaştırma ya da derneklerimizden, hayvanseverlerimizden gelen taleplerin karşılanması gibi konularda can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri eşliğinde düzenlenen törende daha sonra pandemi sürecinde sokak hayvanlarına yardım eli uzatan 18 duyarlı vatandaşa teşekkür belgeleri takdim edildi. Ayrıca törene sahibi tarafından getirilen "Aksaray Malaklısı" cinsi Bulut isimli köpek de hayvanseverlerin ilgisini topladı. Başkan Ataç da çeşitli yarışmalarda derece elde eden köpeğin sahibini tebrik etti. - ESKİŞEHİR