Duyarlı kuyumcudan Sevgililer Gününde ücretsiz hediye - Son Dakika

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da bir kuyumcu esnafı, 2005 yılından beri imkanı olmayan vatandaşların eşine, nişanlısına ve sevgilisine vermesi için Sevgililer Gününde ücretsiz hediye dağıtıyor.



Kayapınar ilçesinde kuyumcu olan Mehmet Yüksel, 2005 yılından beri Sevgililer Günü ve özel anlarda



imkanı olmayan vatandaşlar için ücretsiz hediye dağıtıyor. Bu yıl da bu geleneğine devam eden duyarla esnaf Mehmet Yüksel, Sevgililer Gününe özel olarak hazırlattığı yazılı 2 bin civarında plaket ve çiçekleri iş yerine uğrayanlara ve imkanı olmayan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. 100 bin lira tutarındaki hediyeleri hazırlatan Yüksel, bu 2 bin plaket ve çiçeğin yetmemesi durumunda duruma göre tekrar hediye paketleri hazırlatıp dağıtacak.



Yaklaşık 15 yıldır bu çalışmayı sürdürdüğünü ve farklı projeler geliştirmeyi sevdiğini kaydeden Mehmet Yüksel, vatandaşların Sevgililer Gününe çok önem verdiğini ve bu gün için ücretsiz hediye dağıttığını söyledi. Yüksel, "Bir değişiklik yapmak istedim ve gül, kalp şeklinde balon dağıttık. Sonradan fark ettim ki, evet insanların baya bu tür şeylere ihtiyaçları varmış. 14 Şubatı bile bilmiyorlar ya da iş yoğunluğundan dolayı unutuyorlar. Onlara hatırlatmak amacıyla böyle bir şeye vesile olduk. Sonrada değişik olsun diye plaket bastırdık. Birkaç yıldır plaket yapıyoruz. Başta 100, 200 adet yapıyorduk. Sonradan talep çok olunca isteyen herkes bizim buraya ziyarete gelince, bir birlerine anlatıyorlar işte burada hediye veriliyor sevgililer için ve bu gittikçe arttı. Hiç önemli değil bu maliyet. Bize önemli olan insanların mutlu olması. Ben bunu parayla kıyaslamam. Bu yıl özellikle çok iyi hazırlandık. Kalktık özel olarak fabrikayı aradık plaket yaptırdık. Sevgililere özel, yılın eşine özel, Sevgililer Günü kutlu olsun. Buna benzer plaketlerimizi hazırladık ve dağıtmaya başladık. Hatta bunu yazdık kapıya ücretsiz sevgililer günü hediyesi bizden. Kalktık böyle bir yazdık ve bizi arayan vardır. 'Biz çocuğumuz göndereceğiz, gülü ve plaketini ona hediye etsin' tabi biz yapıyoruz bunlar. 2 bin civarında plaket yaptırdık ama bakıyorum az. İhtiyaca göre yetişmezse tekrar yaptıracağız. Biz hatırlatmak amacıyla o an insanlara vesile oluyoruz. Buradan geçerken fark ediyor ki, mağazanın içinde hediyeler dağıtılıyor. Bizde ücretsiz bir şekilde uzatıyoruz. Buyurun plaketinizi alın, kalbini alın götürün yengemize hediye edin. Onlar huzur buluyor. Sonuçta eşle bir birini daha da severler, bizde sebep olduğumuz için bende çok mutlu oluyorum dedi.



Mehmet Yüksel'e yakın oturduğunu ve yıllardır alışveriş yaptığını kaydeden Azize Erkuş ise, "Burada Mehmet beye yakın oturuyorum. Buraya hediye bakmak için geldim. Kendisinin yapmış olduğu bu çalışmalar gayet güzel. Gençlere hitap ediyor. Bir de parasını olmayan insanlara ücretsiz hediye vermesi, insanları sevindirmesi çok güzel bir düşünce. Keşke her esnaf onun kadar hassas olabilse" diye konuştu.



Yıllardır Mehmet Yüksel'i tanıdığını dile getiren Yeter Erkuş ise, "Ben unutmuştum Sevgililer Gününü. Mehmet beyin yanına geldik. Bu etkinliği de görünce gerçekten yaptığı büyük bir farkındalık. Böyle bir ince davranışla birlikte herkese hatırlatması muhteşem bir şey" diye konuştu.



Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır ve Hristiyan geleneğinde "Aziz Valentin Günü" olarak kutlanmaktadır. - DİYARBAKIR