Duyarlı öğrenciler kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
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Duyarlı öğrenciler kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileriyle ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Duyarlı öğrenciler kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileriyle ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Belediye ekipleri ve öğrenciler soğuk kış günlerinde hayvanların barınabilmesi için ilçenin farklı noktalarına kedi ve köpek kulübeleri konuşlandırdı.


Yunusemre Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileriyle el ele veren Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli noktalarına kedi ve köpek kulübesi konuşlandırdı. Kendilerine destek veren Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Rabia Kanat projeye ilişkin bilgi verdi. Kanat açıklamasında, "Ders kapsamında sosyal sorumluluk projesi geliştirmemiz gerekiyordu. Biz de Manisa'da çok sokak hayvanı olduğunu gözlemledik, onlara yardımcı olmak istedik. El emeklerimiz ile hazırladığımız ve hayvanları sıcak tutmayı sağlayan kulübelerimizi belediyemizin destekleri ile ilçemizin farklı noktalarına konuşlandırdık. Proje ile sosyalleşme imkanı bulduk. Sokak hayvanlarına yardım edebildiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Bu konuda bize destek veren Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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