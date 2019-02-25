Duyarlı Öğrenciler Yaralı Köpeğe Sahip Çıktı
2 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaralanan köpek yavrusuna duyarlı ilkokul öğrencileri sahip çıktı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde yaralanan köpek yavrusuna duyarlı ilkokul öğrencileri sahip çıktı.
Bilinmeyen bir nedenden dolayı ayağından yaralanan köpek yavrusuna, Mehmet Akif İlkokulunda okuyan duyarlı öğrenciler sahip çıktı.
Öğrenciler, ders esnasında acı içerisinde inleyen yavru köpeğin sesi ile harekete geçerek, yaralı köpek yavrusunu bir kutu içerisine koyup veterinere götürdüler.
Veterinerde tedavisi olan minik köpek yavrusunu daha sonra kendi elleriyle besleyen öğrencilere okul yönetimi de sessiz kalmadı ve duyarlı davranışlarından dolayı onları tebrik etti. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:57 Kaynak: İHA
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