Duyarlı Şoför ve Kadından Alkışlanacak Hareket
1 saat önce
Mersin'de cadde ortasında ölen kediyi alan vatandaş ile yolu trafiğe kesen şoför, görenlerin takdirini topladı.
Mersin
'de cadde ortasında ölen kediyi alan vatandaş ile yolu trafiğe kesen şoför, görenlerin takdirini topladı.
Bugün öğle saatlerinde Adnan Menderes
Bulvarı üzerinde ölen kediyi gören bir kadın, kediyi yolun ortasından almak için harekete geçti. Trafik yoğunluğundan dolayı bir türlü kediyi alamayan kadının imdadına, duyarlı bir vatandaş yetişti. Arabasını hafif yan çevirerek trafiği kesen şoför, kadının ölen kediyi yoldan almasını sağladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda, duyarlı kadın ve şoför büyük takdir toplarken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:46 Kaynak: İHA
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