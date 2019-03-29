Son Dakika Haberleri: Duyarlı Şoförden Alkışlanacak Hareket

Duyarlı Şoförden Alkışlanacak Hareket

7 dakika önce

İZMİR'de, belediye otobüsü şoförünün, görme engelli kişiyi yolun karşısına geçirip, gideceği yere kadar eşlik etmesi, herkesin takdirini topladı.

Duyarlı Şoförden Alkışlanacak Hareket, System.String[]
İZMİR'de, belediye otobüsü şoförünün, görme engelli kişiyi yolun karşısına geçirip, gideceği yere kadar eşlik etmesi, herkesin takdirini topladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, otobüsteki yolcular da şoförü alkışladı.

İzmir'de Evka 4 - Kemer seferini yapan otobüse binen yolcu, indiği sırada otobüs şoförü Metin Eseryel de görme engelli kişinin koluna girerek, yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Gideceği yere kadar eşlik eden Eseryel, daha sonra otobüsüne dönerek seferine devam etti. Otobüsteki yolcular Eseryel'in bu duyarlı hareketini alkışlayarak takdirlerini gösterdi. Bu görüntüler ise sosyal medyada paylaşılırken, şoförün duyarlılığına destek mesajları yağdı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:50 Kaynak: DHA

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