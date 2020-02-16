Duyarlı sürücü durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Duyarlı sürücü durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi - Son Dakika

Duyarlı sürücü durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi

7 saat önce

Bingöl'de özel halk otobüsü şoförünün durakta bekleyen bir engelli genci kucağına alıp otobüse bindirmesi kameraya yansıdı.

Duyarlı sürücü durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi, System.String[]

Bingöl'de özel halk otobüsü şoförünün durakta bekleyen bir engelli genci kucağına alıp otobüse bindirmesi kameraya yansıdı.

Merkez-Uydukent hattında çalışan 12 M 0066 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Mahmut Çökük, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi durağında bekleyen, ismi öğrenilemeyen yürüme engelli gencin otobüse binmesine yardımcı oldu.

Sürücü Çökük'ün, engelli genci kucağına alıp otobüse bindirme anları, aracın güvenlik kameralarına yansıdı.

Çökük'ün davranışı, otobüsteki diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı.

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı
Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi CHP kongresinde gergin anlar! Çevik kuvvet müdahale etti İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 04:28:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Duyarlı sürücü durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]