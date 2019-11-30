Son Dakika Haberleri: Duyarlı vatandaş kuyuya düşen köpeği kurtardı
Son Dakika Güncel Duyarlı vatandaş kuyuya düşen köpeği kurtardı - Son Dakika

Duyarlı vatandaş kuyuya düşen köpeği kurtardı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Taş adlı vatandaş sabah işe giderken duyduğu sese doğru yönelmesi üzerine kuyuya düşen köpeği olduğu yerden çıkarttı.

Duyarlı vatandaş kuyuya düşen köpeği kurtardı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Taş adlı vatandaş sabah işe giderken duyduğu sese doğru yönelmesi üzerine kuyuya düşen köpeği olduğu yerden çıkarttı.


Yüksekova Yeşildere Mahallesinde ikamet eden Aydın Taş isimli vatandaş, sabah saatlerinde işe giderken gelen sesler üzerine yol üzerinde bulunan evin bahçesinde olan kuyuya baktı. Kuyuya düşen köpeği gören Taş, hemen kuyuya girerek köpeğin olduğu yerden çıkarttı. İnsanlık görevini yaptığını söyleyen Aydın Taş, "Ben Yüksekova Nedim Zeydan Caddesinde tandır ekmeği fırınını işletmekteyim. Sabah saat 7: 00'de işe giderken bir evin bahçesinde köpek sesi geliyordu. Acı çektiğini fark ettim ve yaklaştım gördüğüm manzaraya içim sızladı. 2 metrelik su kuyusuna düşen köpeği kuyuya inerek çıkardım" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Sabah, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı
SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı Geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus kadın, balkondan atlayarak canına kıydı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 18:30:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duyarlı vatandaş kuyuya düşen köpeği kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]