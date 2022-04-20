Duyarlı vatandaşın davranışı otoyolda faciayı engelledi - Son Dakika
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Duyarlı vatandaşın davranışı otoyolda faciayı engelledi

20.04.2022 11:18
Duyarlı vatandaşın davranışı otoyolda faciayı engelledi

Bolu TEM Otoyolu'nda otomobilden yola düşen bisikleti gören duyarlı vatandaş, bisikleti yoldan çekerek kaza yaşanmasını önledi.

Bolu TEM Otoyolu'nda otomobilden yola düşen bisikleti gören duyarlı vatandaş, bisikleti yoldan çekerek kaza yaşanmasını önledi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Ankara'dan Bolu istikametine seyir halinde olan Mahmut Alan, önünde ilerleyen araçların ani manevralar yaptığını görünce aracını emniyet şeridine çekti. Araçların manevra yaptığı bölgede, orta şeride başka bir araçtan bisiklet düştüğünü gören Alan, kontrollü şekilde bisikleti yoldan kaldırdı. Araç yoğunluğunun fazla olduğu ve kaza riskine sebep olan bisikleti yoldan çeken Alan, daha sonra yol kenarında bekleyen sahibine teslim etti.

"Yolda gördüğümüz engelleri almamız lazım"

Daha önce de yol üzerine kazaya sebebiyet verebilecek engelleri defalarca kaldırdığını söyleyen Mahmut Alan, "Ankara'dan Bolu istikametine otoyolda ilerliyorduk. Birden arabalar önümüzde zikzak çizmeye başladı. Bir şey olduğunu anladım. Hemen sağa çektim. Önce bisiklet olduğunu anlayamadım. Yol çok yoğundu. Öndeki araç durmuş ama bisikleti alamıyordu. Önceden de çok kez başıma gelmişti. Genelde lastik oluyordu. Bisiklet ilk defa denk geldi. Bisiklete araçlar vurmadan, kaza olmadan yoldan bisikleti çektim, sahibine teslim ettim. Aynı zamanda da Hz. Muhammed'in de (S.A.V) sünneti. Yolda gördüğümüz engelleri almamız lazım. İnsani açıdan herkesin böyle bir duruma sessiz kalmaması lazım. Tabii ki de çok dikkat ederek. Her önüne gelen de yola atlarsa olmaz. Karayollarının görevi fakat onlar gelene kadar maalesef iş işten geçmiş olabilir diye müdahale ettik. Dikkatli olmak lazım" dedi. - BOLU

Duyarlı vatandaşın davranışı otoyolda faciayı engelledi
Duyarlı vatandaşın davranışı otoyolda faciayı engelledi
Duyarlı vatandaşın davranışı otoyolda faciayı engelledi
Duyarlı vatandaşın davranışı otoyolda faciayı engelledi
Duyarlı vatandaşın davranışı otoyolda faciayı engelledi

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Münir Karaloğlu, TEM Otoyolu, Bisiklet, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duyarlı vatandaşın davranışı otoyolda faciayı engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duyarlı vatandaşın davranışı otoyolda faciayı engelledi - Son Dakika
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