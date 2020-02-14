Duyarlı vatandaşlardan kuşlara yem - Son Dakika
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Duyarlı vatandaşlardan kuşlara yem

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara yem verildi.

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Van'ın Erciş ilçesinde soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara yem verildi.

Kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar için harekete geçen vatandaşlar, kuş yuvalarına yakın bölgelere yem bıraktı

Vatandaşlardan Özkan Kurt, sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Ekmek parçalarını kuşlar için belli noktalara bıraktıklarını anlatan Kurt, "Burada kuşlara ekmek veriyoruz. Dışarıdaki bütün sokak hayvanlarına özellikle kış günlerinde yardım etmemiz gerek. Bu bir vicdani görevdir" dedi.

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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