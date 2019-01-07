Son Dakika Haberleri: Duyarlı Vatandaşlardan Örnek Davranış

Duyarlı Vatandaşlardan Örnek Davranış

50 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki duyarlı vatandaşlar, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını kendi elleriyle besliyor.

Duyarlı Vatandaşlardan Örnek Davranış, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki duyarlı vatandaşlar, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını kendi elleriyle besliyor.

Bölgede yaşanan yoğun kış şartları, sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile duyarlı vatandaşlar, kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Duyarlı vatandaşlar, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki sokak hayvanlarını ekmek ve sakatatla beslediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Güncel
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