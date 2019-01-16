Son Dakika Haberleri: Duyarlı Vatandaştan Örnek Davranış

Duyarlı Vatandaştan Örnek Davranış

28 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyüne giden Vahap Canan adlı vatandaş, İstanbul'dan gelen ayakkabıları köydeki tüm öğrencilere dağıttı.

Duyarlı Vatandaştan Örnek Davranış, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyüne giden Vahap Canan adlı vatandaş, İstanbul'dan gelen ayakkabıları köydeki tüm öğrencilere dağıttı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyüne giden Canan, İstanbul'dan gönderilen ayakkabıları tek tek öğrencilere dağıttı. Kışın öğrencilerin en çok ayakkabı için zorlandıklarını belirten Canan, okulun sınıflarını gezerek öğrencilere ayakkabı hediye etti. Canan, "Geleceğimize ışık olacak çocukları sevindirmek hepimiz için ayrı bir sevinç ve sorumluluktur. Biz çocuklarla ilgili olursak, yarın onlar da eğitimleriyle ilgili olacaklardır. Sevinçleri gözlerine yansıyan çocuklar, bizi de mutlu ettiler. Çocukları sevindirmemize katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrenciler ise, çok sevindiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:50 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Dolandırılan Vatandaş, Sırtına Soba Bağlayarak Otogarda Gezdi

Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:18:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duyarlı Vatandaştan Örnek Davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]