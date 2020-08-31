Duyarlılığın böylesi...İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına hortumla müdahale eden vatandaş,... - Son Dakika

Duyarlılığın böylesi... İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına hortumla müdahale eden vatandaş, ekiplere yardım etmeyi bırakmadı

Apartmanın zemin katından yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü

Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlere hortumla müdahale etti

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Hızla büyüyen yangında dumanlar apartman boyuna ulaşırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kütükçü Mahallesi 2967. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi kapladı. Yangını gören vatandaşlar hortumla müdahale ederken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Bölgeden yoğun şekilde duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların sokağa dökülmesine sebep olan yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Dumanlar yüzünden apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerine giremedi. Yangında dairenin balkon kısmı ve odalardaki eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirlenirken, balkonlarda asılı olan çamaşırlar da yandı.

Görgü tanıklarından Yusuf Yıldıran, "Dumanlardan mahalle etkilendi, bayağı bir duman vardı. Alevler bayağı yüksekti. Herkes panik oldu. Yangını söndürmeye çalışıyorlardı ancak başarılı olamadılar. İtfaiye ekipleri gelince yangın söndürüldü" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının neden çıktığını belirlemek üzere çalışma başlattı.