Son Dakika Haberleri: Duyarsız sürücüler diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor
Son Dakika Yaşam Duyarsız sürücüler diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor

Duyarsız sürücüler diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor

6 saat önce

Bilecik'te Kültür Sitesi bahçesini otopark gibi kullanan sürücülerin, diğer sürücülerin çıkışları engelleyecek şekilde park etmeleri sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Duyarsız sürücüler diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor, System.String[]

Bilecik'te Kültür Sitesi bahçesini otopark gibi kullanan sürücülerin, diğer sürücülerin çıkışları engelleyecek şekilde park etmeleri sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde yer alan, içerisindeki düğün salonu ile Zabıta Müdürlüğünün barındıran Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi Bahçesi düzenli şekilde park eden araçların önlerine park eden duyarsız sürücüler, diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu durum karşısında park ettikleri yerden çıkamayan sürücüler dakikalarca diğer sürücüleri beklerken, çileden çıkıyorlar. Bu durum karşısında Kültür Sitesi'nde görevlilerden yardım isteyen vatandaşlar, bu duruma bir an önce çözüm bulunması istediler.


Öte yandan daha önce site girişince açılır kapanır sistem olurken, site içine sadece belediye görevlileri park edebiliyordu. Sitem bozulunca site bahçesi otopark alanına döndü. - BİLECİK

Gazipaşa, Bilecik, Zabıta, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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