Duygu Çelikten cinayetinde 2 tutuklama daha - Son Dakika

Antalya'da Duygu Çelikten'in cenazesini katili Veli Ünder tarafından verilen 10 bin TL karşılığında gömdükleri ileri sürülen iki kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül'de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i komşusu Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten'in cesedini Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesette bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi. Genç kadının cenazesi ise 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

17 saatlik sorgusu tamamlandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çelikten'in katil zanlısı olduğu ileri sürülen Veli Ünder'i her yerde arayan Antalya polisi, zanlıyı Muğla'nın Fethiye ilçesinde saklandığı evde yakalayarak Antalya'ya getirdi. Zanlı Veli Ünder, 17 saatlik sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

"Ne yaptıysa o yaptı zaten"

Veli Ünder, adliyeye sevk edileceği sırada cinayeti işlediği yönünde itirafının sorulması üzerine konuşmak istemediğini söyledi. Ardından Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten'in kendisine sorulması üzerine zanlı, "Ne yaptıysa o yaptı zaten" ifadesini kullandı. Zanlı, adliyeye sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin emniyette, Cumhuriyet Başsavcılığında ve Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgusunda susma hakkını kullandığı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Veli Ünder'e yardım ettiğini belirlediği uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen iki kardeşi de yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Cesedi gömdükleri belirlenen iki kardeş tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Veli Ünder'in ormanlık alana götürüp öldürdüğü Çelikten'in cesedi gömmesi için 10 bin TL karşılığında S.Ö ve D.Ö kardeşleri tuttuğunu belirledi. Ekipler firari olan iki kardeşi evlerinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve terazi ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA