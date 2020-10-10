- Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detaylar - Son Dakika

- Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detaylar

10.10.2020 16:20

- Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detaylar Katil zanlısı, 10 bin TL karşılığında cesetleri gömmeleri için adam kiralamış 10 bin TL'ye ceset gömen kardeşler yakalandı Antalya'da Veli Ünder tarafından öldürülen Duygu Çelikten'in cenazesini katil zanlısı Ünder tarafından verilen 10 bin...

- Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detaylar

Katil zanlısı, 10 bin TL karşılığında cesetleri gömmeleri için adam kiralamış

10 bin TL'ye ceset gömen kardeşler yakalandı

ANTALYA - Antalya'da Veli Ünder tarafından öldürülen Duygu Çelikten'in cenazesini katil zanlısı Ünder tarafından verilen 10 bin TL karşılığında gömdükleri ileri sürülen iki kardeş yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül'de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i komşusu Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten'in cesedini Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesette bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi. Genç kadının cenazesi ise 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

17 saatlik sorgusu tamamlandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çelikten'in katil zanlısı olduğu ileri sürülen Veli Ünder'i her yerde arayan Antalya polisi, zanlıyı Muğla'nın Fethiye ilçesinde saklandığı evde yakalayarak Antalya'ya getirdi. Zanlı Veli Ünder, 17 saatlik sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

"Ne yaptıysa o yaptı zaten"

Veli Ünder, adliyeye sevk edileceği sırada cinayeti işlediği yönünde itirafının sorulması üzerine konuşmak istemediğini söyledi. Ardından Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten'in kendisine sorulması üzerine zanlı, "Ne yaptıysa o yaptı zaten" ifadesini kullandı. Torunları ve çocuklarını çok sevdiğini söyleyen zanlı, adliyeye sevk edildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin emniyette, Cumhuriyet Başsavcılığında ve Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgusunda susma hakkını kullandığını, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Polis Veli Ünder'e yardım ettiğini belirlediği uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen iki kardeşi de yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Veli Ünder'in, ormanlık alana götürüp öldürdüğü Çelikten'in cesedi gömmesi için 10 bin TL karşılığında S.Ö ve D.Ö kardeşleri tuttuğunu belirledi. Ekipler firar olan iki kardeşi evinlerinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve terazi ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

- Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detaylar
- Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detaylar
- Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detaylar
- Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detaylar

Türk Lirası, Antalya, Eylül, Ceset, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detaylar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası!
Trabzonsporlu futbolcular, hazırlık maçında hakemleri protesto ettiler Trabzonsporlu futbolcular, hazırlık maçında hakemleri protesto ettiler         
16:25
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Manchester City, Barcelona'dan ayrılması halinde Messi'yi transfer edecek Manchester City, Barcelona'dan ayrılması halinde Messi'yi transfer edecek         
15:06
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana         
14:33
Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı         
14:16
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
2 kişinin öldüğü teknenin kaptanı: Balıkların fazla gelmesi olayı doğru, bir anda teknenin altında kaldık 2 kişinin öldüğü teknenin kaptanı: Balıkların fazla gelmesi olayı doğru, bir anda teknenin altında kaldık         
10:38
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 16:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei