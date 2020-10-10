Duygu Çelikten'in cesedini, 2 kardeş 10 bin liraya gömmüş (2) - Son Dakika

Duygu Çelikten'in cesedini, 2 kardeş 10 bin liraya gömmüş (2)
10.10.2020 19:35
TUTUKLANDILARAntalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in cansız bedenini, tutuklanan katil zanlısı sevgili Veli Ünder'in 2 kardeşe 10 bin TL'ye gömdürdüğü ortaya çıktı.
TUTUKLANDILAR
Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in cansız bedenini, tutuklanan katil zanlısı sevgili Veli Ünder'in 2 kardeşe 10 bin TL'ye gömdürdüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlerin işlemleri tamamlandı. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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