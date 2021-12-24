Üye Girişi
Duygu Delen davasında adli tıp raporu beklenecek - Son Dakika

Duygu Delen davasında adli tıp raporu beklenecek

24.12.2021 11:37
Duygu Delen davasında adli tıp raporu beklenecek

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesine ve sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin davanın 7'nci duruşması görüldü. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kaplan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken sanık Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut ile Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca hazır bulundu. Duruşmayı anne Şenel Delen ile Bülent Delen de takip etti.

Duruşmada sanık avukatlarının savunmasına tepki gösteren anne Delen, "Kapının her çalınmasında kapı arasından 'Duygu mu geldi' diye bakıyorum. Ben çok yoruldum" dedi.

Duruşma anne Şenel Delen'in beyanıyla başladı. Anne Delen, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"DUYGU'YA YAŞAMA HAKKI TALEP ETMİŞTİK"

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı ise Adli Tıp Genel Kurulu'ndan beklenen raporun gelmediğini belirtti. Dosyada 5 ayrı bilirkişi raporu olduğunu aktaran Balcı, "Sanık 'Ben Duygu'nun intihar etmediğine eminim' dedi. Geriye iki seçenek kaldı. Kaza ya da cinayet. Bilirkişi raporu da kazara düşemeyeceği yönündeydi. Mehmet Kaplan için geçen duruşma özgürlük talep ettiler. Özgürlük hakkının ilk koşulu yaşıyor olmaktır. Bizde Duygu Delen'e yaşama hakkı talep etmiştik ama yaşamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz. Bu aşamada verilecek tahliye kararı sanığın bu suçtan ileride beraat edeceği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından duruşma savcısı Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun sorulmasını ve sanığın tutukluluk halini devamını talep etti.

"MÜVEKKİLİMİN YARGILAMADAN KAÇMAYACAĞI AÇIK"

Sanık avukatı Enes Akbulut'ta, dosyaya sunulan raporların Mehmet Kaplan'ın beyanlarıyla örtüştüğünü belirtti. Müvekkilinin 69 saniyede aşağıya indiğini aktaran Akbulut, "Müvekkilim aşağıda Duygu'yu canlı tutmak için uğraşıyor. Çabası görüntülerle sabit zaten. Görüntüleri incelediğimizde ambulans geldiğinde bile Mehmet yukarıya çıkmıyor. Delilleri karartmıyor. Müvekkilimizin anlatımları dosya ile uyumludur. Biz bu aşamada müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz. Bu zamana kadar gelen bütün raporlar bizim lehimize geldi. Üst kuruldan beklenilecek rapor Mehmet Kaplan'ın tutukluluk durumuyla alakalı değildir. Müvekkilimin yargılamadan kaçmayacağı açıktır" dedi.

"BEN ÇOK YORULDUM"

Sanık avukatının savunmasına tepki gösteren anne Delen, "Benim ne çektiğimi bir Allah birde ben bilirim. Kapının her çalınmasında kapı arasından 'Duygu mu geldi' diye bakıyorum. Ben çok yoruldum. Aynısı sizin çocuğunuza yapılsaydı. Böyle mi konuşurdunuz" diyerek tepki gösterdi. Duruşmada fenalaşan anne Delen'i yakınları sakinleştirdi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesine, sanık Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

YORUMLAR
500

Mehmet Kaplan, Duygu Delen, Gaziantep, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Duygu Delen davasında adli tıp raporu beklenecek - Son Dakika


Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Kahreden olay! Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Kahreden olay! Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07

Son Dakika Haberleri
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 12:55:49. #1.13#
SON DAKİKA: Duygu Delen davasında adli tıp raporu beklenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement