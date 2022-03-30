Son dakika haberi... Duygu Delen davasında sanık avukatı gerekçeli kararı değerlendirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Duygu Delen davasında sanık avukatı gerekçeli kararı değerlendirdi

30.03.2022 12:07
Son dakika haberi... Duygu Delen davasında sanık avukatı gerekçeli kararı değerlendirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen davasında bin 800 lira para cezası ve 10 yıl hapisle cezalandırılan sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, Prof. Dr. Hakan Kar'ın raporunun mahkemece kabul görmediğini belirterek, raporun çürüdüğünü söyledi.

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen davasında bin 800 lira para cezası ve 10 yıl hapisle cezalandırılan sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, Prof. Dr. Hakan Kar'ın raporunun mahkemece kabul görmediğini belirterek, raporun çürüdüğünü söyledi.

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonunda şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davada sanık Mehmet Kaplan hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kaplan'a "hakaret" suçundan verdiği 10 bin 800 lira para cezası ile "yağma" suçundan verdiği 10 yıllık hapis cezasının 50 sayfalık gerekçesini tamamladı. Dosyada yargılanan tek tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, mahkemenin gerekçeli kararını değerlendirdi.

"TÜM RAPORLAR MÜVEKKİLİMİ DOĞRULADI"

Avukat Enes Akbulut, yaptığı değerlendirmede yargılamanın ilk anından bu yana maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için mücadele ettiklerini söyledi. Yargılama sırasında dosyaya giren Adli Tıp Kurumu ve Birlikişi raporlarının müvekkili Kaplan'ı doğrular nitelikte olduğunu belirten Akbulut, "ATK Üst Kurulu raporu ile birlikte müvekkilim hakkındaki asılsız iddiaların hiçbirinin geçerliliği kalmadı. Müvekkilim Mehmet Kaplan, olayın başından bu yana verdiği ifadelerde hiçbir değişiklik yapmadı ve hep doğruları söyledi. Olaydan sonra delilleri karartma gibi bir düşünce içine girmedi" ifadelerini kullandı.

"PROF. DR. HAKAN KAR'IN RAPORU ÇÜRÜDÜ"

Mahkemenin gerekçeli kararında da yer verdiği şekilde müvekkilinin olayın ardından 69 saniyede hemen aşağıya indiğini aktaran Akbulut, "Görüntüler zaten her şeyi anlatıyordu. Olayın ardından Mehmet Kaplan hiç yukarıya çıkmıyor ve delillere müdahale etmiyor. Aksine maktulün başından ayrılmıyor. Prof. Dr. Hakan Kar'ın hazırladığı raporu ilk aşamadan beridir eleştirdik. Mahkemede bizim dikkat çektiğimiz hususları gördü. Prof. Dr. Hakan Kar'ın delillerle uyuşmayan varsayım olarak gördüğü raporunu kabul etmeyerek Adli Tıp Kurumu raporlarını esas aldılar. Adli Tıp Kurumu ile Prof. Dr. Hakan Kar'ın raporu arasında ciddi çelişkiler vardı. Hakan Kar'ın hazırladığı rapor çürütüldü. Dosyaya giren Keşif, Bilirkişi ve Uzman raporlarının hiçbiri müvekkilim aleyhinde değildi. Tüm raporlar bizi doğruladı ve beklediğimiz bir karar çıktı. 'Konutta yağma' suçu yönünden verilen 10 yıl hapis cezasına da itiraz ettik. O cezanın da bozulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Son dakika haberi... Duygu Delen davasında sanık avukatı gerekçeli kararı değerlendirdi
Son dakika haberi... Duygu Delen davasında sanık avukatı gerekçeli kararı değerlendirdi

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Mehmet Kaplan, Duygu Delen, Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Duygu Delen davasında sanık avukatı gerekçeli kararı değerlendirdi - Son Dakika


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